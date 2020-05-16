مدبولي يشهد إطلاق مبادرة "نتشارك هنعدى الأزمة "
كتب محمد غايات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إطلاق صندوق "تحيا مصر" للمرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة"
وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور وزراء التضامن والإنتاج الحربي ورئيس صندوق تحيا مصر وعددا من المسؤلين.
وتفقد رئيس الوزراء بعض نماذج للمعروضات التي سيتم توزيعها على 16 محافظة.
تأتي المبادرة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهي أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية في المنطقة.
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