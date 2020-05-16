أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

"الحرارة 43 والرطوبة تعود".. الأرصاد تعلن بالتفاصيل طقس 6 أيام مقبلة

03:00 م السبت 16 مايو 2020
"الحرارة 43 والرطوبة تعود".. الأرصاد تعلن بالتفاصيل طقس 6 أيام مقبلة

الحرارة 43 والرطوبة تعود

كتب-محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة، بدءا من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن طقس اليوم السبت شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري والصعيد، بينما مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء تكون رعدية احيانا.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 40-23، والسواحل الشمالية 32-21، شمال الصعيد41-25، وحنوب الصعيد 43-27.

ووصلت نسب الرطوبة على السواحل الشمالية ل80%، والقاهرة 75% والصعيد 70% وهذة النسب تستمر على مدار الثلاث ايام المقبلة.

الأحد:
شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري والصعيد، بينما مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومن المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء تكون رعدية احيانا.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 42-25 والسواحل الشمالية 34-21، شمال الصعيد42-25، وحنوب الصعيد 43-27.

الاثنين:
شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري والصعيد، بينما مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومن المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء تكون رعدية احيانا.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 43-25 والسواحل الشمالية 35-21، شمال الصعيد 43-25، وحنوب الصعيد 44-27.

ووصلت نسب الرطوبة على السواحل الشمالية ل80%، والقاهرة 75% والصعيد 70% وهذة النسب تستمر على مدار الثلاث ايام المقبلة.

الثلاثاء:
شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري والصعيد، بينما مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومن المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء تكون رعدية أحيانا.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 43-26 والسواحل الشمالية 37-21، شمال الصعيد 43-26، وحنوب الصعيد 43-28.

الأربعاء:
شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري والصعيد، بينما مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومن المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء تكون رعدية احيانا.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 43-26 والسواحل الشمالية 37-21، شمال الصعيد 43-26، وحنوب الصعيد 43-28.

الخميس:
شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري والصعيد، بينما مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومن المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء تكون رعدية احيانا.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 43-26 والسواحل الشمالية 37-21، شمال الصعيد 43-26، وحنوب الصعيد 43-28.


6 درجات أعلى.. الأرصاد: الموجة الحارة تبلغ ذروتها في هذا التوقيت.. والرطوبة ترتفع

الموجة الحارة ارتفاع الحرارة الرطوبة الطقس درجات الحرارة

الخبر التالى:

شيخ الأزهر: الكبر من أسرع الرذائل إفسادًا في الأرض وأحد أسباب الإلحاد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11228

    عدد المصابين

  • 2799

    عدد المتعافين

  • 592

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4564286

    عدد المصابين

  • 1650072

    عدد المتعافين

  • 308211

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الحرارة 43 والرطوبة تعود".. الأرصاد تعلن بالتفاصيل طقس 6 أيام مقبلة