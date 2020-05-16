"الأعلى للإعلام" : إجراءات قانونية تجاه الوسائل الإعلامية المتأخرة في توفيق أوضاعها عقب انتهاء المهلة



كتب- مصراوي:

كشف محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن الإجراء الذي سيتخذه المجلس حيال المواقع والوسائل الإعلامية التي لم تتقدم بطلب للترخيص حتى انتهاء المهلة التي حددها المجلس يوم 16أغسطس المقبل.

وقال العمري في تصريحات لمصراوي، إن المجلس سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي موقع لم يتقدم للترخيص أو توفيق أوضاعه – بالنسبة لما هو قائم بالفعل- وخالف قرار المجلس بشأن المهلة المحددة سلفًا بـ6 شهور، والتي تنتهي يوم 16 أغسطس المقبل، لافتا إلى أن المجلس الأعلى سيجتمع لتحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها مع المخالف والتي ستشهد عقوبات واضحة.

وحول ما إذا كان سيتم مدّ المهلة للمواقع والصحف التي تم توفّق أوضاعها في المهلة المحددة، شدد العمري على أن مدّ المهلة خيار مستبعد في الوقت الحالي، خاصة وأن الميعاد المحدد مسبقا جاء إعمالًا لنص المادة الثانية من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي نصت على أن يتوجب على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، والتي تم العمل بها بدءًا من 17 فبراير الجاري.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قد أهاب بجميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية سرعة التوجه إلى الأمانة العامة للمجلس لتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وذلك خلال 6 أشهر من صدور اللائحة.