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القوى العاملة: صرف 130 مليون جنيه لـ 120 ألف عامل بالسياحة حتى الآن

12:48 م السبت 16 مايو 2020
القوى العاملة: صرف 130 مليون جنيه لـ 120 ألف عامل بالسياحة حتى الآن

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:
أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة.

وقال الوزير في بيان اليوم، إن قيمة المبالغ التي صرفت حتى الآن وصلت إلى 129 مليونا و986 ألفا و529 جنيها، لنحو 119 ألفا و901 عامل يعملون في 880 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

وأوضح سعفان، أن إجمالي أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات المتضررين من وباء كورونا وصل حتى الآن إلى 3800 منشاة، وبعد استكمال الصرف يتبقى 2920 منشأة سياحية جار استكمال بياناتها تمهيدا للصرف.

وأكد الوزير، أنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

محمد سعفان القوى العاملة العاملين بالسياحة

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