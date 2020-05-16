كورونا في 24 ساعة| أكبر عدد تعافٍ في مصر... وتحذير من "موجة ثانية قاتلة"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم، عددًا من الأحداث المهمة المرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، كان أهم تلك الأخبار، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا، ووفاة 21 حالة جديدة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، عن خروج 173 من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة حتى اليوم.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي، أهم تلك الأخبار:

أكبر عدد تعافٍ.. الصحة: 399 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. و21 وفاة

خروج 22 حالة جديدة بعد تعافيهم من كورونا في "عزل أبي قير"

مصدر بالصحة يكشف عدد تحاليل كورونا التي أجرتها مصر

إصابة نائب مدير الطب العلاجي في الشرقية بفيروس كورونا

صحة كفر الشيخ تسجل 7 حالات جديدة مصابين بكورونا

بني سويف: خروج 4 حالات من العزل.. والإجمالي يصل إلى 17

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مستشفى جامعة الزقازيق إلى 19 حالة

طبيب شهير يزف بشري سارة بشأن كورونا.. و"الصحة العالمية": غير صحيح

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