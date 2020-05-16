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الأرصاد تحذر: درجة حرارة الأحد 42.. وابتعدوا عن الشمس قدر المستطاع

07:00 ص السبت 16 مايو 2020
الأرصاد تحذر: درجة حرارة الأحد 42.. وابتعدوا عن الشمس قدر المستطاع

طقس حار

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم مرتفعة بـ7 درجات عن المعدل الطبيعي، مشيرًا إلى أن البلاد تشهد موجة حارة عنيفة.

وأضاف شاهين في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن البلاد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بأعلى من المعدلات الطبيعية، لافتًا إلى أن درجات الحرارة غدًا 40 درجة، وبعد غدٍ الأحد تترواح بين 41 و42درجة مئوية، متابعًا: "أن تلك الموجة مستمرة معانا حتى نهاية الأسبوع".

وحذر مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد من الأماكن سيئة التهوية، وتأخير السحور قدر المستطاع، وعدم التعرض للشمس لمدد زمنية طويلة.

طقس حار درجات الحرارة موجة حارة الهيئة العامة للأرصاد

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