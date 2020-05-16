​​الدعوة للجميع.. مستشار رئيس الوزراء: لقاء مفتوح بمشاركة عدد من كبار الأطباء "أونلاين"

كتب- أسامة علي:

أعلن هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عقد بث مباشر لمجموعة من كبار أطباء المتخصصين في أمراض القلب والسكر والصحة النفسية.

وأكد يونس في تدوينة له على صفحته الشخصية في "فيسبوك" أنه سيتم عقد اللقاء اليوم السبت، في تمام الساعة 9 مساء، عبر صفحة "عيشها صح" على فيسبوك، من خلال الرابط التالي:

أو من خلال الرابط التالي عبر تطبيق زووم:

ويشارك في اللقاء عدد من أكبر الأطباء المتخصيين في الأمراض المزمنة، وهم الدكتورة ريهام غلاب، مدير مبادرة 100 مليون صحة للأمراض غير السارية، ومستشار وزير الصحة سابقًا، في حوار عن الأمراض المزمنة مع الدكتور عادل عبدالعزيز، أستاذ السكر والغدد الصماء ورئيس التحالف المصري للأمراض غير المعدية، والدكتور أشرف رضا، رئيس قسم القلب جامعة المنوفية، ورئيس الجمعية المصرية لتصلب شرايين القلب، والدكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب، والدكتور هشام رامي،

أستاذ الطب النفسي جامعة عين شمس، وأمين عام الجمعية المصرية للطب النفسي.

ولفت المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إلى أن المشاركة والاستفسار عن كل التساؤلات المطلوبة، متاحة للجميع، إضافة إلى التعرف على معلومات جديدة عن الأمراض المزمنة وعن فيروس كورونا.