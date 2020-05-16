أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

السياحة: 10 فنادق تستعد لاستقبال النزلاء بعد استيفاء الشروط

02:25 ص السبت 16 مايو 2020
السياحة: 10 فنادق تستعد لاستقبال النزلاء بعد استيفاء الشروط

إحدي المنتجعات السياحية

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزرة السياحة والآثار، أن عشرة فنادق بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، استوفت كافة الاشتراطات المطلوبة للسلامة الصحية طبقًا للضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك تمهيدا لإعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن نتائج التفتيش والمراجعة التي قامت بها اليوم لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات السياحية المعنية، أسفرت عن أن ٧ من ١٠ فنادق تم مراجعتهم بمحافظة البحر الأحمر و٣ من ٥ فنادق تم مراجعتهم بمحافظة جنوب سيناء، قد استوفت جميع الاشتراطات والضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وسيتم إعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين.

وزرة السياحة محافظة البحر الأحمر جنوب سيناء الأجراءات الأحترازية

الخبر التالى:

​​الدعوة للجميع.. مستشار رئيس الوزراء: لقاء مفتوح بمشاركة عدد من كبار الأطباء "أونلاين"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11228

    عدد المصابين

  • 2799

    عدد المتعافين

  • 592

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4444670

    عدد المصابين

  • 1588858

    عدد المتعافين

  • 302493

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان