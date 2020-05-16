السياحة: 10 فنادق تستعد لاستقبال النزلاء بعد استيفاء الشروط

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزرة السياحة والآثار، أن عشرة فنادق بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، استوفت كافة الاشتراطات المطلوبة للسلامة الصحية طبقًا للضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك تمهيدا لإعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن نتائج التفتيش والمراجعة التي قامت بها اليوم لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات السياحية المعنية، أسفرت عن أن ٧ من ١٠ فنادق تم مراجعتهم بمحافظة البحر الأحمر و٣ من ٥ فنادق تم مراجعتهم بمحافظة جنوب سيناء، قد استوفت جميع الاشتراطات والضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وسيتم إعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين.