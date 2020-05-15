رسميًا.. مطار سفنكس الجديد يدخل الخدمة ويستقبل رحلتين من الإمارات

كتب- محمد عبيد:

يبدأ مطار سفنكس الجديد، اليوم الجمعة، في استقبال رحلات دولية، ليدخل رسميًا الخدمة ضمن منظومة الطيران المدني المصرية، ويستقبل أولى رحلات المصريين العالقين بالخارج، قادمة من إمارة أبوظبي بدولة الإمارات، على متنها عدد من المصريين العالقين هناك منذ فترة تعليق رحلات الطيران بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بالطيران المدني، إن المطار يستقبل رحلتي طيران تسيرهما شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني قادمتين من أبوظبي لإعادة العالقين من هناك، وأضافت المصادر أن سلطات المطار أعدت استعدادات مكثفة لاستقبال ركاب الرحلتين، يتم إجراء فحوصات طبية عليهم من قبل إدارة الحجر الصحي بالمطار، وإنهاء إجراءات وصوله بمعرفة سلطات الجوازات والجمارك، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة لقضاء 14 يومًا للاطمئنان على سلامتهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

​