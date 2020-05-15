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"أنت في عيون مستقبل وطن".. مبادرة لدعم ومساعدة طلاب الجامعات

08:41 م الجمعة 15 مايو 2020
"أنت في عيون مستقبل وطن".. مبادرة لدعم ومساعدة طلاب الجامعات

المهندس أشرف رشاد الشريف

(مصراوي):

أطلق حزب مستقبل وطن، في محافظة الأقصر، مبادرة "أنت في عيون مستقبل وطن"، لمساعدة الطلاب والطالبات في الجامعات في التواصل العلمي مع كلياتهم وجامعاتهم مع تحقيق التباعد الجسدي.

وتهدف المبادرة، إلى دعم الطلاب والطالبات عبر توفير الكتب والمستلزمات الدراسية والمواد التعليمية لهم ووسائل وطرق التدريس الإلكترونية من خلال فريق من المتطوعين بأمانة الحزب بالأقصر، تحت رعاية عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام.

وقال الدكتور عبدالحق سيد أمين أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي بأمانة الحزب بالأقصر، إن الحزب أطلق مبادرة هي الأولى من نوعها بالأقصر، برئاسة النائب محمد العماري أمين الحزب بالمحافظة، لدعم ومساندة الطلاب بالجامعات انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن لدعم كافة فئات المجتمع ومن بينهم فئة الطلاب والطالبات.

وأوضح أنه تم تخصيص أرقام تليفونات لعدد من شباب الحزب المتطوعين الذين سيعملون على توفير متطلبات واحتياجات الطلاب والطالبات بالجامعات، دون أن يغادروا أماكن اقامتهم وسيقوم فريق المتطوعين بإحضار المواد الدراسية للطلاب والوسائل التعليمية المختلفة التي تساعدهم على التحصيل الدراسي.

حزب مستقبل وطن الأقصر أشرف رشاد الشريف محمد العماري

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