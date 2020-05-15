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أكبر عدد تعافٍ.. الصحة: 399 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. و21 وفاة

07:00 م الجمعة 15 مايو 2020
أكبر عدد تعافٍ.. الصحة: 399 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. و21 وفاة

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس "كورونا المستجد..كوفيد-19)، ووفاة 21 حالة جديدة.

ولم تذكر الوزارة مزيدًا من التفاصيل عن حالات الإصابة أو الوفاة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، عن خروج 173 من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة حتى اليوم.

وأوضح في بيان اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية ارتفع؛ ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ2799 متعافى.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس "كورونا المستجد" حتى اليوم الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و592 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس "كورونا المستجد" والأمراض المعدية.

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كورونا.. لحظة بلحظة

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