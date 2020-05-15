595 مصريًا عالقًا في الرياض ودبي يصلون إلى مطار مرسى علم
كتب- محمد عبيد:
وصلت إلى مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، رحلتان استثنائيتان لشركة مصر للطيران قادمتين من دبي والرياض وعلى متنهما 595 مصريًا عالقًا هناك بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالت مصادر بالطيران المدني، إنه تم إجراء فحص طبي على جميع ركاب الرحلتين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة لقضاء مدة 14 يومًا، تنفيذًا لقرار وزارة الصحة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
10829
عدد المصابين
-
2626
عدد المتعافين
-
571
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4444670
عدد المصابين
-
1588858
عدد المتعافين
-
302493
عدد الوفيات
إعلان