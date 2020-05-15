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595 مصريًا عالقًا في الرياض ودبي يصلون إلى مطار مرسى علم

06:31 م الجمعة 15 مايو 2020
595 مصريًا عالقًا في الرياض ودبي يصلون إلى مطار مرسى علم

مطار مرسى علم الدولي

كتب- محمد عبيد:

وصلت إلى مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، رحلتان استثنائيتان لشركة مصر للطيران قادمتين من دبي والرياض وعلى متنهما 595 مصريًا عالقًا هناك بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالطيران المدني، إنه تم إجراء فحص طبي على جميع ركاب الرحلتين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة لقضاء مدة 14 يومًا، تنفيذًا لقرار وزارة الصحة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

مطار مرسى علم الدولي شركة مصر للطيران الرياض العزل الصحي فيروس كورونا وزارة الصحة

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