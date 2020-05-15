أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الصحة العالمية تكشف حقيقة وقاية الفلفل والشطة من الإصابة بكورونا

06:14 م الجمعة 15 مايو 2020
الصحة العالمية تكشف حقيقة وقاية الفلفل والشطة من الإصابة بكورونا

منظمة الصحة العالمية

كتب- أحمد جمعة:

قالت منظمة الصحة العالمية، إن إضافة الفلفل والشطة إلى "الشوربة" أو أطعمة أخرى لا يقي من الإصابة بمرض (كوفيد - 19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، ولا يعالجه.

وأضافت المنظمة في منشور توعوي اليوم الجمعة، أن إضافة الشطة إلى الطعام قد يجعله لذيذًا، لكنه لا يقي من الإصابة بكورونا، موضحة أن أفضل طريقة للحماية من فيروس كورونا، هي الابتعاد عن الأخرين مسافة لا تقل عن متر، والحرص على غسل اليدين جيدا وبشكل منتظم.

وأشارت إلى أنه من المفيد للصحة العامة أيضًا، الحفاظ على نظام غذائي متوازن، وشرب كمية كافية من الماء، وممارسة الرياضة بانتظام، ونيل قسط كافٍ من النوم.

EYEbX4EWkAE3Wzn

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوفيد - 19

الخبر التالى:

وزير النقل: 6 قطارات إضافية لخدمة جمهور الوجه القبلي بمناسبة عيد الفطر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10829

    عدد المصابين

  • 2626

    عدد المتعافين

  • 571

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4444670

    عدد المصابين

  • 1588858

    عدد المتعافين

  • 302493

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الصحة العالمية" تحذر من متلازمة تصيب الأطفال مرتبطة بكورونا