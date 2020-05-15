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المتحدث العسكري ينشر فيديو مقتل 7 تكفيرين في شمال سيناء

04:39 م الجمعة 15 مايو 2020
المتحدث العسكري ينشر فيديو مقتل 7 تكفيرين في شمال سيناء

مطاردة العناصر التكفيرية بسيناء

كتب- محمد سامي:

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إنه استمرارًا لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، نفذ أبطال القوات المسلحة عملية نوعية أسفرت عن الآتي:

1- مقتل 7 أفراد تكفيريين تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة، وعثر بحيازته على بندقية آلية، إضافة إلى القضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب، من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية واستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعًا.

2- ضبط عربة دفع رباعي و3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية.

3- اكتشاف وتفجير 10 عبوات ناسفة.

4- ضبط وتفجير 4 أحزمة ناسفة.

5- ضبط 3 بنادق آلية وبندقية قناصة و3 مسدسات 9مم و21 خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة و12 تليفونًا محمولًا، أنواع و4 أجهزة لاسلكي و5 شدات ميدانية.

ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل عزيمة وإصرار لإقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

المتحدث العسكري حزام ناسف القوات المسلحة مكافحة الإرهاب بؤرة إرهابية شمال سيناء

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