قادمة من السودان.. الأرصاد تكشف سبب الموجه الحارة التي تضرب البلاد

كتب - يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أسباب الموجة الحارة التي تضرب البلاد حاليا.

وأوضح شاهين في تصريحات لـ"اكسترا نيوز" اليوم، أن سبب هذه الموجة، كتلة هوائية ساخنة تسببت في ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى قدومها من السودان، وستتأثر بها محافظات شمال وجنوب الصعيد.

وأشار إلى أن منخفض السودان، يبدأ في التقدم إلى ناحية الشمال ويؤثر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، خاصة الشمالية الشرقية اعتبارا من يوم السبت المقبل، حيث تففز درجات الحرارة إلى 40 و42 و43 درجة مئوية على القاهرة خلال ساعات الصيام وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وحذر شاهين، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال فترات الصيام، مناشدا المواطنين بضرورة التزام المنازل خلال هذه الفترة.

وأوضح أن تشغيل المراوح والتكييفات وارتداء ملابس الصيف أمر طبيعي خلال هذه الأيام، لكن فترات الليل يجب أن نكون حذرين من انخفاض درجات الحرارة بشكل سريع بين الليل والنهار، كون الفارق بينهما يصل ل20 درجة مئوية بين الصغرى والعظمى في بعض الأيام، ما يجعلنا نحذر من تشغيليهم خلال فترات الليل.