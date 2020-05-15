القوى العاملة: 5 رحلات استثنائية للمصريين بأبوظبي الأسبوع المقبل
كتب - يوسف عفيفي:
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.
وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وتلقى الوزير تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي ، أشارت فيه الملحق العمالي بأبوظبي حنان شاهين، إلى أن السفارة المصرية بالعاصمة ترتب رحلات استثنائية للعالقين علي "مصر للطيران" (القاهرة- أبوظبي ) لتكون خمس رحلات يومي الثلاثاء والأربعاء علي التوالي 19 و20مايو الجاري.
وتابعت : أن ذلك سيكون متاح علي رحلات (أبو ظبي 0 القاهرة ) من خلال وسائل الدفع التالية :
·مركز اتصالات مصر للطيران (Coll Center )044358444 ( الوسيلة الأفضل ).
·مكتب مبيعات مصر للطيران بمطار القاهرة (مبني الركاب رقم 3).
·مكتب مبيعات مصر للطيران بأبوظبي شارع الاستقلال – بناية فاضل المزروعي(02634477).
وأضافت: سيتم إبلاغ المواطنين المسجلة بياناتهم ضمن العالقين بالسفارة بأبوظبي برسائل نصية هواتفهم لتأكيد تسجيلهم، ويفضل الحجز الكترونيا على 044358444 تلافيا لتزاحم المواطنين أمام مكتبهم بأبوظبي، والاستفسار برقم الهاتف المحمول الإماراتي المسجل بالسفارة.
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