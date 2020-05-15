أمطار والعظمى 40.. الأرصاد تكشف التوقعات التفصيلية لطقس السبت (بيان بالدرجات)



القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود البلاد غدًا السبت، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحرى والرياح تنشط احيانا، وطقس حار على السواحل الشمالية والرياح تنشط احيانا ، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة .

ويسود طقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ، وطقس معتدل على شمال الصعيد وجنوبه.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة (40% تقريبا) على فترات متقطعة من اليوم، وأمطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية احيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء (50 : 60 %تقريبا) على فترات متقطعة من اليوم .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 40 23

الاسكندرية 32 21

وادى النطرون 40 22

طنطا 34 20

شبين الكوم 38 21

دمنهور 37 21

بلطيم 33 22

مطروح 29 21

السلوم 31 21

سيوة 39 24

بورسعيد 29 22

دمياط 29 20

الزقازيق 39 21

المنصورة 39 21

الاسماعيلية 40 22

السويس 39 22

العريش 32 20

رفح 33 19

راس سدر 37 24

نخل 40 23

نويبع 38 26

طابا 36 24

كاترين 33 19

الطور 39 22

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 40 24

بنى سويف 41 25

المنيا 41 25

اسيوط 42 26

سوهاج 42 26

قنا 42 27

الاقصر 42 27

اسوان 43 27

ادفو 43 27

ابوسمبل 41 29

الوادى الجديد 42 28

شلاتين 39 27

ابورماد 37 27

حلايب 36 28

راس حدربه 36 26