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الروائية نهاد صبيح تستأنف مقالاتها الأسبوعية في مصراوي

12:35 م الجمعة 15 مايو 2020
الروائية نهاد صبيح تستأنف مقالاتها الأسبوعية في مصراوي

الروائية نهاد صبيح

كتب- أحمد عبدالمنعم:
تستأنف الكاتبة والروائية نهاد صبيح، مقالاتها الأسبوعية في موقع مصراوي، بعدما حصلت الكاتبة، على درجة الماجستير في الاستراتيجية القومية، بتقدير امتياز، من كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وحملت الرسابة عنوان "استراتيجية مقترحة لأثر مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن القومي المصري"، وللكاتبة العديد من المقالات.

يذكر أن نهاد صبيح، انتجت العديد من الأعمال منها "مد وجزر" بالإضافة إلى أحدث أعمالها بعنوان "عالحلوة والمرة" ، والذي طرح في معرض الكتاب الأخير.

ويدور الكتاب حول أحداث الحياة حلوها ومرها، بما تحمله من موجات فرح وحزن وشقاء وراحة، خالصًا إلى تأكيد على أن المشكلات مهما طالت ستنتهي والحزن مهما طال سيعقبه فرح.

ويوجه الكتاب نصيحة مهمة وهي أن نعيش حياتنا بسعادتها وشقائها، بحلوها ومرها، بحزنها وفرحها، فالحياة نفسها لن تدوم على حال واحد ولا لشخص واحد ولا على شخص واحد.

نهاد صبيح مقالات مصراوي

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