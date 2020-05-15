طائرة استثنائية تجلي 280 أردنيا من القاهرة إلى عمان

كتب - محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، رحلة استثنائية على متنها 280 عالقا أردنيًا في طريقهم إلى العاصمة الأردنية عمان.

وقالت مصادر بالمطار إنه تم إنهاء إجراءات سفر الـ 280 أردنيا على الرحلة 5503 التابعة لشركة الخطوط الملكية الأردنية، من الذين حال تعليق الطيران منذ مارس الماضي من عودتهم لبلادهم، وقد غادروا على متن طائرة 787 بوينج دريم لاينر، ضمن الرحلات الإستثنائية التى تقوم به الدول لإجلاء رعايها بعد تفشي جائحة كورونا .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .