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الحكومة تنفي زيادة ضريبة القيمة المضافة بالموازنة الجديدة

10:53 ص الجمعة 15 مايو 2020
الحكومة تنفي زيادة ضريبة القيمة المضافة بالموازنة الجديدة

الحكومة تنفي زيادة ضريبة القيمة المضافة بالموازنة

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن اعتزام الحكومة زيادة ضريبة القيمة المضافة بموازنة 2020/2021.

وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد نية لزيادة ضريبة القيمة المضافة بموازنة العام المالي 2020/2021، وذلك في إطار حرص الدولة على عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

ضريبة القيمة المضافة مجلس الوزراء الموازنة العامة

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