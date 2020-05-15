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اليوم.. 6 رحلات استثنائية لإعادة عالقين بالإمارات والكويت والسعودية

03:43 ص الجمعة 15 مايو 2020
اليوم.. 6 رحلات استثنائية لإعادة عالقين بالإمارات والكويت والسعودية

مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

تسير وزارة الطيران المدني، اليوم الجمعة، 6 رحلات جوية استثنائية إلى الامارات والكويت والسعودية؛ لإجلاء المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران تسير 3 دبي تقلع من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلي الامارات والكويت والرياض، بينما تسير شركة إير كايرو 3 رحلات إلى أبوظبي، وتنقسم العودة إلى مطاري مرسى علم لرحلات دبي والكويت والرياض، بينما تعود رحلتان من ابوظبي لمطار سفنكس الجديد ورحلة لمرسي علم، حيث يتم تخصيص أماكن لعزل العالقين القادمين من الخارج لمدة 14 يوماً، وفق توصيات وزارة الصحة للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.

وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.​

رحلات استثنائية وزارة الطيران المدني فيروس كورونا الامارات السعودية

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