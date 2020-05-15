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ارتفاع 7 درجات مئوية.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

04:00 ص الجمعة 15 مايو 2020
ارتفاع 7 درجات مئوية.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

طقس معتدل

كتب - يوسف عفيفي:

كشف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، موعد انتهاء الموجة الحارة التي تجتاح البلاد بدءًا من اليوم.

قال شاهين، في تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، من المتوقع استمرار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليًا حتى نهاية الأسبوع المقبل، على أن تعود لمعدلاتها الطبيعية بعد ذلك.

وأشار إلى أن الجميع سيشعر خلال الأيام المقبلة بارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد حول الموجه الحارة التي بدأت من اليوم.

وأوضح أن الارتفاع في درجات الحرارة يأتي بقيم تتراوح بين 5 إلى 7 درجات مئوية على بعض المدن والمحافظات، باستثناء بعض المناطق منها السواحل الشمالية الغربية والسلوم ومطروح وسيد براني وباقي المدن البعيدة عن الارتفاعات الملحوظة في درجات الحرارة.

وتابع: "باقي المدن ومحافظات الجمهورية ستشعر بالارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع الارتفاعات الطفيفية في نسب الرطوبة التي بدأ الشعور بها كلما اقتربنا من فصل الصيف وبدأ الإحساس بارتفاع بدرجات الحرارة".

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة.

وعن جنوب البلاد المعني بسقوط الأمطار، أكد شاهين أن الأمطار ستكون متوسطة ورعدية على مناطق متفرقة من محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء، وقد تصل على بعض المناطق الجبلية للسيول، ولكن بشكل غير قوي.​

طقس معتدل هيئة الأرصاد الجوية انتهاء الموجة الحارة

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