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4 مليون وظيفة في خطر.. تقرير يرصد تأثير كورونا على السياحة والطيران عربيا وعالميا

11:49 م الخميس 14 مايو 2020
4 مليون وظيفة في خطر.. تقرير يرصد تأثير كورونا على السياحة والطيران عربيا وعالميا

حركة الطيران

كتب - يوسف عفيفي:

أصدرت المنظمة العربية للسياحة، والاتحاد العربي للنقل الجوي، التقرير الثالث للتحليلات البيانية حول آثار فيروس كورونا على قطاعي السياحة والطيران عربيا وعالميا.

وتوقع التقرير، في بيان عاجل اليوم، انخفاض عدد السائحين من وإلى العالم العربي بنسبة 40% مقارنة مع العام الماضي، بتراجع في الإيرادات قد يصل إلى 28 مليار دولار، وانخفاض مساهمة قطاع الطيران في الناتج الإجمالي العربي بنحو 65 مليار دولار.

وشكلت منظمة الطيران المدني الدولية، فريقا من 14 دولة عضوا بالمنظمة لوضع التدابير الرئيسية لحماية صحة الركاب والعاملين في مجال الطيران اتساقا مع المعايير الصحية العالمية، للمساعدة في إعادة إطلاق الرحلات الجوية وتعافي قطاع الطيران".

وأوضح التقرير، أنه على الرغم من توقف حركة المسافرين فقد أجرت بعض الدول، إجلاء رعاياها عبر رحلات جوية عارضة، ووضعت معايير صحية موصي بها من منظمة الصحة العالمية ووكالة سلامة الطيران الأوروبية، لحماية العاملين وأطقم الطائرات والمسافرين على متن تلك الرحلات.

وأشار التقرير، إلى تأثير جائحة كورونا على قطاع السياحة والسفر في العالم العربي، متوقعا تراجع مساهمة السياحة والسفر في الناتج الإجمالي للعالم العربي في عام 2020 بنحو 126 مليار دولار، مقارنةً بالعام 2019، مما يعرّض حوالي 4 ملايين وظيفة للخطر، بجانب انخفاض الاستثمار في قطاع السياحة والسفر في العالم العربي بـ25.4 مليار دولار في العام 2020 مقارنةً بالعام 2019.

ومن المتوقع أيضاً، انخفاض إيرادات السياحة الدولية بين 50 إلى 60 مليار دولار في العام 2020 مقارنة بالعام 2019.

وعن تأثير جائحة كورونا على قطاع الطيران في العالم العربي، بدأت المقاعد المعروضة من وإلى العالم العربي في التعافي في الأسبوع الثالث من شهر أبريل 2020، مقارنةً بالفترة نفسها عام 2019 حيث انخفضت إجمالي المقاعد المعروضة بنسبة 72.3% على أساس سنوي مقارنة بانخفاض سنوي بلغ 79.3 % ومن المتوقع انخفاض عدد المسافرين من وإلى وداخل العالم العربي بنسبة 40% في العام 2020 مقارنة بالعام 2019.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي التراجع في إيرادات المسافرين في العالم العربي بـ28 مليار دولار خلال عام 2020 مقارنة بالعام 2019، ومن المتوقع أن تنخفض مساهمة قطاع الطيران في الناتج الإجمالي العربي بمقدار 65 مليار دولار في العام 2020.

حركة الطيران المنظمة العربية للسياحة الاتحاد العربي للنقل الجوي فيروس كورونا

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