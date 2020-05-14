"الأياتا" يطالب حكومة الأردن بدعم شركات الطيران بسبب كورونا

كتب - محمد عبيد:

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الأياتا» حكومة الأردن إلى تقديم إعانات مالية عاجلة لشركات الطيران هناك، لتكافح من أجل البقاء بسبب الآثار الاقتصادية التي لحقت بها نتيجة انتشار فيروس «كورونا» .

وقال «الأياتا» في بيان له، الخميس، إن الإيرادات التي تحققها شركات الطيران في السوق الأردني ستنخفض بمقدار 700 مليون دولار أمريكي (52٪) مقارنة بعام 2019 وهذا يعرض الشركات للخطر، بالإضافة إلى تعرض ما يقرب من 34 الف وظيفة أردنية و 1.1 مليار دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي الأردني للخطر، وهو ما ينتج عن الطيران والسياحة والوظائف غير المباشرة المتعلقة بالطيران.

وأضاف، أن قادة الأردن تفهموا أهمية وجود قطاع طيران، وأعطوا الأولوية للسياسات التي شجعت تطوير النقل الجوي الذي يدعم السفر والسياحة، لكن أزمة COVID-19 تعرض هذا التقدم الإيجابي للخطر، والآن شركات الطيران تقاتل من أجل البقاء علي الساحة بسبب توقفت حركة الركاب والرحلات، وما ترتب عليه من توقف أي تدفقات نقدية.

من جانبه قال محمد البكري نائب رئيس الأياتا لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط ، "هناك حاجة إلى دعم مالي عاجل من الحكومة الآن لإبقاء القطاع على قيد الحياة، ومن الضروري أن تتحرك الحكومة الأردنية بسرعة لتقليل الضرر الاقتصادي الناتج عن أزمة COVID-19، والحاجة لدعم الحكومة مطلوب بشكل عاجل لضمان السيولة التي ستسمح لشركات الطيران بالبقاء على الساحة في الأشهر المقبلة وبالتالي حماية الوظائف التي يولدها قطاع النقل الجوي.

وأشار إلى أنه على الحكومة أن تنظر في تدابير الإغاثة المالية لدعم المالي لشركات الطيران وشحن البضائع، والإعفاء المالي من رسوم وضرائب مراقبة الحركة الجوية (ATC)، وتخفيض أو التنازل أو تأجيل الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة علي الشركات .

وأضاف البكري، أن النقل الجوي في الأردن يساهم بـ 2.2 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويدعم حوالي 70 ألف وظيفة، ويشمل إنفاق السياح الأجانب الذين يسافرون إلى الأردن جواً، يتم الحفاظ على 5.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من خلال مدخلات قطاع النقل الجوي والسياح الأجانب الذين يصلون عن طريق الجو.