معهد ناصر: العمليات لم تتوقف.. وجراحة لإزالة ورم ضخم بالبطن لطفل اليوم

كتب - أحمد جمعة:

أعلن مستشفى معهد ناصر، استمرار العمل في جميع الأقسام رغم الظروف الحالية التي يمر بها العالم ومصر من انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف العمليات الجراحية في العديد من المستشفيات.

وقال المعهد في بيان اليوم: "إن العمل لم يتوقف مطلقاً منذ بداية الأزمة، واستقبلنا اليوم طفلًا 12 عامًا يشكوى من فتق أربي أيسر، وتم تشخيصه، واشتد عليه الألم، وتم عرضه على فريق جراحة الأطفال بقيادة الدكتور أيمن البغدادي رئيس قسم جراحة الأطفال ليكتشف وجود خصية معلقة بالبطن ووجود ورم ضخم عليها يزن (647 جرام) وهو السبب في شكوي الطفل".

وأشار المعهد إلى إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للطفل، وتحضيره للعملية الجراحية، وتم استئصال الورم بنجاح وخروجه من المستشفى بصحة جيدة بعد مرور 48 ساعه فقط بدون أي مضاعفات.

ولفت إلى أن الفريق الجراحي تكوّن من: الدكتور مبروك عقل استاذ مساعد جراحة الأطفال، والدكتور ضياء الديب والدكتور محمد صلاح والدكتور محمود الشهاوي أخصائيي جراحة الأطفال، والدكتور محمد الصغير نائب جراحة الأطفال، مع فريق التخدير المكون من الدكتور أحمد زغلول والدكتور أيمن حمدي.