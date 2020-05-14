ارتداء كمامة وعدم الخروج.. ننشر تعليمات الصحة لعودة العمل بالمصانع وقطاع البناء

كتب - أحمد جمعة:

حددت خطة التعايش مع كورونا التي وضعتها وزارة الصحة، عدة معايير للعودة للعمل في قطاع البناء والمصانع، بحيث لا يتسبب ذلك في انتقال العدوى وانتشار الفيروس.

يأتي ذلك ضمن الخطة الكاملة التي نشرتها وزارة الصحة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي من المقرر بدء العمل بها مطلع الشهر المقبل، وفق ما أعلنت الحكومة في وقت سابق.

ومن المقرر أن تُنفذ هذه الخطة على 3 مراحل، الأولى: وهيّ مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة، ويبدأ تطبيقها مباشرة وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية، والمرحلة الثانية: وهي مرحلة الإجراءات المتوسطة وتبدأ بعد المرحلة الأولى مباشرة لمدة 28 يومًا، والمرحلة الثالثة، وهي مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة، وتستمر حتى صدور قرارات أخرى لحين إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميا إلى المستوى المنخفض.

وتشمل الإجراءات الاحترازية داخل قطاع البناء والمصانع:

- منع دخول أي شخص إلى اماكن العمل الا وهو مرتديا كمامة

- تطهير المصانع على مدار 24 ساعة للأماكن المشتركة مثل الحمامات العامة بعد كل استخدام

- تطهير المواد أثناء التسليم والاستلام

- مسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء

- عزل العمال المشتبه في إصابتهم، مع إعداد غرف لعزل المشتبه في إصابتهم بالفيروس

- إبلاغ الجهات المختصة بمجرد ظهور الأعراض على أي من العاملين في الموقع

- قياس درجة الحرارة للعاملين في الموقع مع التأكد من ارتداءهم معدات الوقاية الشخصية من كمامات وقفازات ونظارات

- عدم السماح للعاملين بمغادرة الموقع طوال فترة العمل، وتوفير منافذ لصرف الكمامات والمواد المطهرة

- يسمح للمصانع أن تعمل على مدار 24 ساعة لكن يجب أن تقسم لورديات لا تزيد قوة العمل بها عن 30%

- عزل وتطهير البضائع، وتطهير الصناديق بعد إزالة الأغلفة الخارجية

- زيادة حافلات النقل للعمال من وإلى المصنع لضمان قواعد التباعد الاجتماعي