المتحدث العسكري ينشر فيديو زيارة الدفاع لقيادة القوات البحرية بالأسكندرية

كتب يوسف عفيفي:

نشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، فيديو لزيارة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لقيادة القوات البحرية برأس التين، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، حيث بدأت مراسم الزيارة بتفقد الغواصة S-43 من طراز (209/1400) ألمانية الصنع المنضمة حديثاً إلى القوات البحرية .

ونقل القائد العام تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال القوات البحرية لما يبذلوه من جهود لحماية المياه الإقليمية والثروات الإقتصادية المصرية، وأثنى علي طاقم الغواصة وانضباطه واصراره علي تنفيذ مهمة إستلامها وإنهاء كافة مراحل التدريب والإختبار فى توقيت مبكر رغم ظروف إنتشار فيروس كورونا عالمياً .

واستمع الفريق أول زكي إلى شرح مفصل لكافة الخصائص الفنية والقتالية للغواصة S-43 ، وكيفية تنفيذها للمهام المكلفة من خلال منظومة التسليح المتطورة ، وتمثل الغواصة الجديدة قوة ردع كبرى تضاف إلى الأسطول البحرى المصرى الذى شهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقاً لأحدث النظم العالمية .

وأعقب ذلك قيام الفريق أول محمد زكى بحضور مراسم تدشين الفرقاطة الشبحية " الأقصر " طراز "جوويند" بترسانة الإسكندرية وهى الفرقاطة الثالثة التى يتم بناءها على أرض الوطن بالتعاون مع شركة naval group التى تعد أحد قلاع الصناعة الفرنسية فى تكنولوجيا بناء وتصنيع السفن.

وبدأت المراسم بكلمة رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية البحرية أشار خلالها إلى الأهمية الإستراتيجية لشركة ترسانة الإسكندرية خاصة فى مجال الصناعات الثقيلة , كما أكد على الطفره التى تحققت خلال الفترة الماضية نتيجة لبرامج التصنيع المشترك وتوطين تكنولوجيا بناء السفن مع توفير أعلى مستويات مراقبة الجودة الصناعية بالتعاون مع ترسانات البناء العالمية.

ودشن الفريق أول محمد زكي، الفرقاطة الشبحية "الأقصر" طراز "جوويند" إيذاناً بتجهيزها إستعداداً لدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية , وفى نهاية المراسم قام الفريق أول محمد زكى بتفقد أولى تجارب الإبحار للفرقاطة الشبحية " بورسعيد " بطاقمها المصرى ، وكذا تفقد الوحدات البحرية المصنعة فى القوات البحرية من لنشات مرور ساحلى , ولنشات قتالية للوحدات الخاصة البحرية أثناء أختبار جاهزيتها بالبحر , وأكد القائد العام على أهمية مواصلة العمل بتفانى وإخلاص من أجل زيادة القدرات الصناعية البحرية وتحويل مصر إلى قلعة من قلاع التصنيع بعقول وسواعد أبنائها المخلصين .

حضر المراسم محافظ الإسكندرية ووفد فرنسى رفيع المستوى يترأسه السفير الفرنسى بمصر وقيادات وعمال ومهندسى شركة ترسانة الإسكندرية للصناعات البحرية.

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