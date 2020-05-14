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الزناتي: صرف بدل التدريب للصحفيين.. الثلاثاء

09:33 م الخميس 14 مايو 2020
الزناتي: صرف بدل التدريب للصحفيين.. الثلاثاء

حسين الزناتى

مصراوى

قال حسين الزناتى أمين صندوق نقابة الصحفيين، إنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين عن شهر مايو، الثلاثاء المقبل ١٩ مايو، بماكينات الصرف التابعة للبنك الأهلي.

وأشار الزناتى في بيان له، الخميس، إلى أن الزملاء الذين يقومون بالصرف من خزينة نقابة الصحفيين، عليهم التوجه إلى النقابة في نفس اليوم لصرف البدل.

ولفت أمين صندوق نقابة الصحفيين، إلى أنه سيتم تحويل أقساط القروض للحاصلين عليها من المصرف المتحد وبنك ناصر، ويحصل الراغبون في الاستفادة من قرار البنك المركزي بتأجيل الأقساط على قيمة القسط من البنك، سواء من خلال فيزا البنك أو فرع من فروعه.

حسين الزناتى نقابة الصحفيين البنك الأهلي

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