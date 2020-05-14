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محراب خشبي لزوجة خليفة فاطمي.. جولة سياحية بالمتحف الإسلامي

07:49 م الخميس 14 مايو 2020
محراب خشبي لزوجة خليفة فاطمي.. جولة سياحية بالمتحف الإسلامي

متحف الفن الإسلامي

مصراوي

تنظم وزارة السياحة والآثار، جولة داخل متحف الفن الإسلامي، بعرض محراب خشبي من مشهد السيدة رقية رضى الله عنه، يرجع إلى القرن السادس الهجري، الثاني عشر الميلادي، ويوضح أول بداية لظهور الأطباق النجمية بشكل غير مكتمل في العصر الفاطمي.

أمرت بصناعة هذا المحراب الخشبي المتنقل زوجة الخليفة الفاطمى الآمر بحكم الله، ويرجح أنه صنع فى عهد الخليفة الفائز ووزيره الصالح طلائع بين عامى 549-555 هجرية/ 1154-1160 ميلادية.

ويتضح من خلال النقش الكتابى المنفذ بالخط الكوفى المورق أعلى واجهة المحراب، زين المحراب من واجهاته الأربع بالزخارف النباتية المتنوعة والفروع النباتية الدقيقة والوريقات الثلاثية والخماسية وعناقيد العنب، بالإضافة إلى حشوات مزخرفة بأشكال هندسية نجمية متعددة الأضلاع.

ووجهت الوزارة الشكر إلي جيهان نبيل مديرة المركز التعليمي بالمتحف المصري الكبير والمرشدة السياحية دينا عزالدين لتطوعهما بعمل الجولة.

وزارة السياحة والآثار متحف الفن الإسلامي العصر الفاطمي

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