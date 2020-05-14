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عبدالمجيد: توافر كمية جديدة من كمامات N95 للصحفيين

04:42 م الخميس 14 مايو 2020
عبدالمجيد: توافر كمية جديدة من كمامات N95 للصحفيين

أيمن عبدالمجيد

كتب مصراوي

أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية، وصول الدفعة الثانية من الكمامات N95 إنتاج مصانع الإنتاج الحربي، لنقابة الصحفيين.

وقال عبدالمجيد، في تصريحات له، الخميس، نعمل بكل ما يمكن لإتاحة مستلزمات الوقاية والتعقيم للصحفيين، وأسرهم، إلى جانب الشق العلاجي، أملاً في عبور تلك الأزمة بسلام.

وقال عبدالمجيد، أتوجه بالشكر للواء الدكتور، محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفريق العمل بالوزارة، وفي مقدمتهم العميد محمود وهدان، والشركات التابعة لحسن التعاون، وتلبية احتياجات نقابة الصحفيين.

وتوفر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بداية من العاشرة صباح السبت المقبل، وحتى بدء أجازة عيد الفطر، يوميًا حتى الثالثة ظهرًا، المستلزمات التالية:

١- كمامات N95 بطبة سعر ٢٠ جنيهًا.

٢- عبوة كحول1 لتر إيثيلين ٧٠٪؜ سعر ١٠٠ جنيه.

٣- عبوة 4 لتر هيدروكلويد الصوديوم مركز، لتطهير الأسطح سعر ٢٥ جنيهًا.

فيما يجرى التنسيق مع جهات معتمدة الجودة والتطهير، لتوفير كمامات مسطحة سعة ٥٠ كمامة في العبوة.

ا?يمن عبدالمجيد نقابة الصحفيين كمامات N95

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