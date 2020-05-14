برلمانىي: تحسن كبير في السكة الحديد والمترو منذ تولي كامل الوزير

كتب- مصراوي

أشاد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن، بحرص وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، على القيام بجولات ميدانية مستمرة لمختلف المؤسسات التابعة للوزارة بصفة عامة ولمرفقي السكك الحديدية ومترو الأنفاق بصفة خاصة.

وأكد مسعود، في بيان، اليوم الخميس، حرص وزير النقل على متابعة انتظام حركة مترو الأنفاق ومتابعة تقديم كافة التسهيلات للركاب.

وأوضح النائب محمد المسعود، أن مرفقي مترو الأنفاق والسكة الحديد شهدا تحسنا كبيرا في الخدمة منذ أن كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق كامل الوزير، بتولي حقيبة وزارة النقل.

كما أشاد النائب أمين مسعود، بحرص الوزير على عقد عدد من اللقاءات المباشرة مع الركاب وتأكيده على أهمية ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا واهمية التطهير المستمر للأيدي بالكحول.

وشدد على أهمية توجه الوزير إلى محطة مصر للسكك الحديدية لمتابعة نظافة المحطة وجداول التشغيل الخاصة بالفترة القادمة وتكليفه لقيادات السكة الحديد برفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لسفر الركاب بمناسبة عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل سفر الركاب والتطهير المستمر للمحطات والقطارات لمجابهة فيروس كورونا.