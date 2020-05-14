أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

"وزير الإعلام" ينعي موظف العلاقات العامة بالوزارة محمود عيسوي

02:09 م الخميس 14 مايو 2020
"وزير الإعلام" ينعي موظف العلاقات العامة بالوزارة محمود عيسوي

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

كتب- مصراوي:

نعى أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، موظف العلاقات العامة بوزارة الدولة للإعلام محمود عيسوي.

وقال هيكل، في بيان، اليوم الخميس:إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم إجعله من عتقاء شهر رمضان وأسكنه فسيح جناتك، وأنزله منازل الصديقين والشهداء.

وتابع: عرفت محمود عيسوي رجلًا مهذبًا محترمًا دمث الخلق وأحزننى جدًا فراقه المتعجل.

أسامة هيكل وفاة محمود عيسوي وزارة الدولة للإعلام

الخبر التالى:

رئيس الوزراء يوجه بعلاج الطبيب محمود سامي على نفقة الدولة بالمركز الطبي العالمي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10431

    عدد المصابين

  • 2486

    عدد المتعافين

  • 566

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس الوزراء يوجه بعلاج الطبيب محمود سامي على نفقة الدولة بالمركز الطبي العالمي