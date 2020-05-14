"وزير الإعلام" ينعي موظف العلاقات العامة بالوزارة محمود عيسوي
كتب- مصراوي:
نعى أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، موظف العلاقات العامة بوزارة الدولة للإعلام محمود عيسوي.
وقال هيكل، في بيان، اليوم الخميس:إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم إجعله من عتقاء شهر رمضان وأسكنه فسيح جناتك، وأنزله منازل الصديقين والشهداء.
وتابع: عرفت محمود عيسوي رجلًا مهذبًا محترمًا دمث الخلق وأحزننى جدًا فراقه المتعجل.
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