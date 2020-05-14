الصحفيين: حجز تذاكر القطارات خلال العيد من مكتب السكة الحديد بالنقابة

كتب- مصراوي:



أكد محمد يحيى يوسف، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، توفير إمكانية حجز تذاكر القطارات من خلال المكتب الموجود بالنقابة، خلال فترة عيد الفطر المبارك بداية من اليوم، وذلك بعد أن كان الحصول على التذاكر خلال فترة العيد من خلال محطات السكة الحديد فقط.



وأضاف يوسف، في بيان، اليوم الخميس، أنه تم التواصل مع المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتوفير تذاكر العيد من خلال مكتب التذاكر الموجود في النقابة، ونظرا للزحام الشديد بمحطات السكة الحديد خلال حجز تذاكر العيد، وحفاظا على سلامة الصحفيين من الإصابة بفيروس كورونا.



وأضاف رئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، أن المهندس أشرف رسلان كلف المهندس محمود ماهر، وكيل الوزارة المسئول عن التسويق والمبيعات بتسهيل مهمة الصحفيين في حجز التذاكر من المكتب المتواجد في نقابة الصحفيين، سواء على قطارات الوجه القبلي أو البحري مثل أي شباك تذاكر على مستوى الجمهورية.



ويمكن لأعضاء نقابة الصحفيين التمتع بميزة الحجز على القطارات المكيفة من مكتب النقابة قبل موعد السفر بسبعة أيام حجز مقدم نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد حاليًا ولحين عودة تشغيل الجدول الأصلي للقطارات.