بسبب كورونا.. بطريرك الأقباط الكاثوليك يرأس "الصلاة من أجل الإنسانية" اليوم

كتب- مصراوي:



يرأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم الخميس، صلاة من أجل أن يرفع الرب وباء كورونا عن العالم.

ودعا الأنبا إبراهيم إسحق، إلى تخصص كل القداسات في هذا اليوم على هذه النية الخاصة من أجل شفاء كل المرضى ومصابي فيروس كورونا المستجد، والدعاء بأن الله قادر أن يحرر العالم من كل خوف ويشفي جميع المرضي ويحفظ كل إنسان في سلام وأمان.



ويأتي هذا اليوم تضامنا مع توصية قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ورسالة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، التي نصت على إقامة يوم مخصص للصلاة والصوم لجميع أبناء الكنيسة الكاثوليكية حول العالم كل فرد في مكانه؛ ليرفع الله هذا الوباء، وأن يلهم العلماء لاكتشاف الدواء المناسب ليقضي عليه، وأن ينقذ العالم من التبعات الصحية والاقتصادية والإنسانية جراء انتشار هذا الوباء الخطير.