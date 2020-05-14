ضمن التعايش مع كورونا.. توفير المطهرات والماسكات للموظفين إلزاميًا على نفقة الشركات

كتب- أحمد جمعة:

حددت خطة التعايش مع فيروس كورونا التي وضعتها وزارة الصحة، عدة معايير للعودة للعمل في المؤسسات والشركات بحيث لا يتسبب ذلك في انتقال العدوى وانتشار الفيروس.

ويأتي ذلك ضمن الخطة الكاملة التي نشرتها وزارة الصحة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي من المقرر بدء العمل بها مطلع الشهر المقبل، وفق ما أعلنت الحكومة في وقت سابق.

ومن المقرر أن تُنفذ هذه الخطة على 3 مراحل، الأولى: وهيّ مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة، ويبدأ تطبيقها مباشرة وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية، والمرحلة الثانية: وهي مرحلة الإجراءات المتوسطة وتبدأ بعد المرحلة الأولى مباشرة لمدة 28 يومًا، والمرحلة الثالثة، وهي مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة، وتستمر حتى صدور قرارات أخرى لحين إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميا إلى المستوى المنخفض.

وتشمل الإجراءات الاحترازية داخل الشركات والمؤسسات:

- تنظيف وتطهير المكاتب على مدار الـ24 ساعة والحد من التزاحم وذلك من خلال:

- منع دخول أي شخص إلى المؤسسة أو الشركة إلا وهو مرتديا للكمامة

- الحرص على تنظيف وتطهير الأماكن المشتركة بين العاملين والمكاتب

- الحرص على تطهير الحمامات بعد كل استخدام

- غلق اماكن العمل والترفيه تماما داخل اماكن العمل

- تزويد الموظفين والعملاء بمطهرات الأيدي ومناديل ورقية وأوعية قمامة

- مسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم على ذلك بارتداء القناع عالي الكفاءة

- منع التزاحم والحد من الكثافة بتشغيل الحد الأدنى الذي يسمخ بمرور العمل بالمؤسسة أو الشركة

- اتباع سياسات مكافخة العدوى بالتعامل مع النفاياات بطريقة امنة

- الحفاظ على التهوية الجيدة على أن تفتح أماكن الترفيه بالمؤسسات في المرحلة الثالثة

- التأكد من التقيين الصحي وقياس درجة الحرارة لكل من العاملين والزائرين وأي شخص يدخل المنشأة

- قياس الحرارة مرتين على الأقل يوميا عند الحضور ومنتصف اليوم مع الاهتمام به

- حال ظهور أي اعراض على موظفين لا يسمح لهم بالذهاب للعمل

- توفير مكان للعزل، ويفضل عمل كبار السن والسيدات الحوامل من المنزل قدر المستطاع

- تزويد الموظفين والعملاء بمطهرات للأيدي والماسكات ومناديل ورقية وأوعية قمامة

- ارتداء الجميع من موظفين وزوار الماسكات بشكل مستمر منذ دخول المنشأة حتى الخروج منها

- شراء المستلزمات الوقائية اللازمة تكون من مسئولية مكان العمل

- يجب توفير مطهرات الأيدي بشكل مستمر وفي أماكن واضحة وبعبوات سهلة الاستخدام

- منع الازدحام في مكان العمل مسئولية مباشرة لمدير المنشأة.

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