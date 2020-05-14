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تبادل الكمامات "كارثة".. برلماني: 3 حالات لا يمكن فيها العزل المنزلي

11:57 ص الخميس 14 مايو 2020
تبادل الكمامات "كارثة".. برلماني: 3 حالات لا يمكن فيها العزل المنزلي

حالات لا يمكن فيها العزل المنزلي

كتب- مصراوي:

أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ضرورة توفير الكمامات والمطهرات والمنظفات في الأماكن العامة ليتمكن المواطنين من السيطرة في منع انتشار فيروس كورونا.

ووصف "أبوالعلا"، في مقطع فيديو له عبر صفحته على فسيبوك، اليوم الخميس، ما حدث من تبادل الكمامات بين المواطنين أمام البنوك ومكاتب البريد بالـ"كارثة"، قائلا: "إحنا كده بنضحك على نفسنا".

وشدد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، على ضرورة توفير الكمامات في المواصلات العامة مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إقرار التباعد الاجتماعي.

وتابع: "نحن الآن في حاجة إلى حذر إجباري وليس اختياري، من خلال إلزام الجميع باتباع التعاليم والتدابير الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا".

وحول العزل الطبي المنزلي، أكد أبوالعلا، أن الدولة حتى الآن قادرة على عزل جميع المصابين، موضحًا أنه لا عزل في المنزل في حال ظهور 3 أعراض وهي ارتفاع درجة حرارة الجسم وعدم الاستجابة للمخفضات، أو وجود ضيق في التنفس، أو "كحة ناشفة".

وأشار إلى أنه في حال ظهور هذه الأعراض لابد من استشارة طبيب والتواصل مع الخط الساخن بوزارة الصحة.

وعن الإصابات بين الطاقم الطبي، وجه أيمن أبوالعلا، رسالة طمأنة في هذا الشأن، مؤكدًا أن الأعداد ليست مخيفة حتى الآن.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تلبية كافة احتياجات الطاقم الطبي ليتمكنوا من القيام بدورهم في تقديم الخدمات العلاجية لجميع المصابين، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة توفير المسحات للعاملين بالقطاع الطبي للحد من الإصابات.

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تبادل الكمامات العزل المنزلي أيمن ابو العلا فيروس كورونا

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