غرفة عزل ومنع استرجاع الملابس.. تفاصيل خطة التعايش مع كورونا بالمولات والأسواق



كتب- أحمد عبدالمنعم:



وجهت وزراة الصحة والسكان بضرورة منع دخول أي شخص إلى المولات أو الأسواق أو المحال التجارية إلاّ وهو يرتدي الكمامة.



يأتي ذلك ضمن الخطة الكاملة التي نشرتها وزارة الصحة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي من المقرر بدء العمل بها مطلع الشهر المقبل، وفق ما أعلنت الحكومة في وقت سابق.



وأعلنت وزارة الصحة، عن الإجراءات المتخذة، للتعايش مع فيروس كورونا بالمولات والأسواق، وجائت مرحلة الإجراءات المشددة كالتالي:-



- يمنع دخول أي شخص إلى المولات أو الأسواق أو المحال التجارية إلا وهو مرتديا الكمامة.



- يُراعى ألا تزيد كثافة المولات والأسواق عن 50% من القدرة الاستيعابية.



- تطهير على مدار 24 ساعة للأماكن المشتركة مثل الحمامات العامة بعد كل استخدام وأماكن الدخول المشتركة.



- إغلاق الساحات الخاصة بالمطاعم.



- مسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة وعدم رج الفلاتر لتفادي تدافع الغبار وضرورة إجراء ذلك على الأرض وبعيدًا عن بيئة العمل والمترددين من المواطنين.



- منع التزاحم والحد من كثافة العمل بتشغيل الحد الأدنى الذي يسمح باستمرار العمل.



التقييم الصحي عند الدخول:



- تدريب فريق من العاملين على كيفية التصرف في حالة اكتشاف حالة ايجابية.



- التأكد من صحة جميع الزوار والعاملين وقياس درجة الحرارة عند الدخول.



- وجود غرفة خاصة بالعزل في حالة اشتباه بحالة إيجابية.



- فتح جميع أبواب الدخول ووضع سياسات مقننة لكل مؤسسة لمنع التزاحم.



- التشديد على ارتداء كبار السن أكبر من 50 سنة والأطفال من سن 13-3 سنه لكمامات قبل الدخول ويوصى ببقائهم بالمنزل.



- يفضل عمل كبار السن والسيدات الحوامل من المنزل قدر المستطاع.



توفير المستلزمات الوقائية اللازمة:



- ارتداء جميع الأشخاص قناعات للوجه وقفازات ووجود مطهرات لليدين بجميع الأماكن.



- توفير منفذ لصرف الكمامات والمواد المطهرة والتأكد من توافر الكميات الكافية.



- تطهير البضائع التي يتم تداولها بين مختلف الأفراد مثل الملابس التي يتم قياسها وبالنسبة لمستحضرات الشخصية مثل أدوات التجميل ممنوع تجربتها ومنع تطبيق سياسة السماح بالاسترجاع.



- تشجيع استخدام الدفع الإلكتروني في جميع المحلات التجارية واستخدام الدفع النقدي في أضيق الحدود.



- الحفاظ على مسافة لا تقل عن 2 متر بين الأفراد في الأماكن العامة.



- المصاعد تعمل بقدرة 30% فقط من طاقتها الاستيعابية مع وضع علامات ملصقه على الأرض لتوضيح المسافات.