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"الزراعة" تطالب المزارعين بشراء التقاوي المحسنة لزيادة الإنتاج

10:19 ص الخميس 14 مايو 2020
"الزراعة" تطالب المزارعين بشراء التقاوي المحسنة لزيادة الإنتاج

"الزراعة" تطالب المزارعين بشراء التقاوي المحسنة لز

كتب- أحمد مسعد:

طالب قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كافة المزارعين، بضرورة شراء تقاوي محاصيل الموسم الصيفي من المنافذ والمحال المرخصة والموثوق بها، لتجنب الإضرار بالإنتاج الزراعي، والتعرض لخسائر في إنتاجية المحصول.

وأكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في منشور تم تعميمه على كافة مديريات الزراعة ومديري عموم الإرشاد الزراعي بالمحافظات، ضرورة تكثيف العمل على توعية وإرشاد المزارعين، من خلال كافة الإدارات والجمعيات الزراعية، بأهمية استخدام التقاوي المعتمدة المحسنة والمنتقاه والمقاومة للأمراض والآفات، للحصول على إنتاجية عالية للمحصول، فضلًا عن ملائمتها للظروف البيئية للمناطق المقرر الزراعة بها.

وأوضح عزوز، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي، وزيادة دخل المزارعين، وبمناسبة إقبال المزارعين حاليًا على شراء تقاوي محاصيل الموسم الصيفي.

وأشار إلى أهمية الاطلاع على بطاقة البيانات الموجودة على عبوات التقاوي، للتعرف على درجات النقاوة ونسبة الإنبات، والحيوية، والوزن، ومعاملة البذور، وجهة الإنتاج، وذلك للحصول على تقاوي معتمدة منتقاه مضمونة.

التقاوي المحسنة المحاصيل الزراعية وزارة الزراعة

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