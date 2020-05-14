عبر "فيديو كونفرانس".. حزب الحرية يشكل لجنة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب والشيوخ

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، اجتماعًا عبر "فيديو كونفرانس" مع أمناء الحزب بالمحافظات لمناقشة عدد من القضايا وفي مقدمتها ملف الاستحقاقات الانتخابية لمجلس النواب والشيوخ وتشكيلات هيئات المكاتب.

وأوصى الاجتماع بتواصل مكتب التنظيم المركزي ع أمين كل محافظة للإعداد النهائي للهياكل التنظيمية للحزب بالمحافظة وإرسال التشكيلات في الأقسام والمراكز والمتابعة مع أمانة التنظيم وتحديد 5 يونيو للانتهاء من ذلك.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، إنه تقرر خلال الاجتماع البدء في تشكيل لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ والتأكيد على فتح مقار الحزب بالمحافظة وإرسال اسم المسئول عن كل مقر للتواصل والاهتمام بالفئات التي نص عليها الدستور (مرأة - عمال – فلاحين – شباب – ذوو إعاقة - أقباط" في التشكيلات وفي ترشيحات المحافظات.

كما تم مناقشة الخطة القادمة للحزب خاصة فيما يتعلق بافتتاحات المقار الجديدة في محافظات أسوان وكفرالشيخ وشمال سيناء والبحر الأحمر.

وأضاف حسب الله، أنه تقرر استمرار دور الحزب في مساندة ودعم جهود الدولة بجميع مؤسساتها في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد وتقديم جميع أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا.

وأكد رئيس الحزب، أن جميع قيادات الحزب خلال هذا الاجتماع وجهوا الشكر والتقدير لجيش مصر الأبيض من جميع أعضاء المنظومة الصحية المصرية على جهودهم الكبيرة وتقديم أرواحهم فداءً لمصر وشعبها خلال تصدرهم للصفوف الأولى في مواجهتهم لفيروس كورونا.​