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لتجنب زيادة إصابات كورونا.. برلمانية تطالب بحظر كامل خلال العيد

09:59 ص الخميس 14 مايو 2020
لتجنب زيادة إصابات كورونا.. برلمانية تطالب بحظر كامل خلال العيد

النائبة سولاف درويش

كتب- مصراوي:

طالبت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة فرض حظر شامل خلال أيام عيد الفطر المبارك لتخفيف حدة الزيادات في إصابات فيروس كورونا ومنع انتشارها بين المواطنين.

وأضافت درويش، في بيان، اليوم الخميس: يجب أن يكون تطبيق الحظر بصرامة وشدة على أرض الواقع، وخاصة أنه لا يوجد وعي والتزام من قبل المواطنين بالحظر وبصورة كبيرة في القرى والنجوع، مطالبة بفرض حظر شامل خلال أيام العيد.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة، أن الدولة بجميع مؤسساتها العامة والخاصة خلال أيام عيد الفطر، لذلك فرض الحظر الشامل لن يؤثر على المؤسسات الاقتصادية.

وتابعت: الأعياد لها طقوسها الخاصة، والمواطنين لهم عاداتهم وتقاليدهم الخاصة من زياراة الأهل والأقارب والأحباب، لافتة إلى أن هذه التجمعات تنذر بإصابة عدد كبير من المواطنين.

سولاف درويش الحظر الكامل فيروس كورونا عيد الفطر

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