اليوم.. الموعد الأخير لصرف الدفعة الأولى من منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

كتب- يوسف عفيفي:

تنتهي الحكومة، اليوم الخميس، من صرف الدفعة الأولى للمتخلفين عن منحة الـ500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على 3 أشهر، للعمالة غير المنتظمة مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الانتهاء من استكمال صرف الدفعة الأولى سيكون في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم من خلال 4000 منفذ على مستوى الجمهورية و600 مدرسة في بعض المحافظات.

وكشف الوزير، في بيان، عن أن الذين صرفوا المنحة الثلاثاء الماضي، من المستحقين من خلال 3083 منفذا للبريد على مستوى الجمهورية بلغوا 65 ألفاً و930 مستحقاً، ويتبقى 623 ألفا و61 مستحقا يصرفون حتى الساعة الرابعة عصر اليوم.

وطلب الوزير من كل مستحق أن يكون معه تليفونه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة، وبطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها، حيث لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، وذلك لعدم التزاحم وضمانا لسلامة المستحقين.

وأوضح سعفان، أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ويعرف الجهة والميعاد المحددة للصرف، وذلك بادخال الرقم القومي الخاص من الشمال إلى اليمين، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم وكرامتهم.

وأشار الوزير، إلى أن إجمالي المستحقين لصرف المنحة الذين سيقومون بصرف الدفعة الثانية يصل إلى 2 مليون و37 ألفا و324 مستحقًا، وإجمالي مبلغ المنحة من الدفعة الأولى بالكامل مليار و18مليونًا و662 ألف جنيه، وذلك بعد تدقيق بياناتهم من ما يقرب من 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة خلال الفترة التي تم تحديدها بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة بذلك.