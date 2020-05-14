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اليوم.. رحلة استثنائية تصل من واشنطن لمرسى علم تُقل 223 مصريًا

02:54 ص الخميس 14 مايو 2020
اليوم.. رحلة استثنائية تصل من واشنطن لمرسى علم تُقل 223 مصريًا

مطار مرسى علم الدولي

كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، فجر اليوم الخميس، رحلة طيران استثنائية تابعة لشركة مصر للطيران، تحمل رقم ms982 قادمة من مدينة واشنطن على متنها 223 ‪ مصريًا من العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ فترة تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تُجري سلطات مرسى علم الدولي الفحص الطبي على جميع ركاب الرحلة القادمين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة لقضاء مدة 14 يومًا، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية.

مطار مرسى علم الدولي رحلات استثنائية واشنطن فيروس كورونا

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