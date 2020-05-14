"التعايش الديناميكي".. الصحة تكشف خطة تعامل جميع الجهات مع كورونا الفترة المقبلة

كتب - أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الإجراءات المخصصة لكل منشأة أو جهة أو وسيلة نقل أثناء المراحل الثلاث لخطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

يأتي ذلك ضمن الخطة الكاملة التي نشرتها وزارة الصحة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي من المقرر بدء العمل بها مطلع الشهر المقبل، وفق ما أعلنت الحكومة في وقت سابق.

ومن المقرر أن تُنفذ هذه الخطة على 3 مراحل، الأولى: وهيّ مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة، ويبدأت تطبيقها مباشرة وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية، والمرحلة الثانية: وهي مرحلة الإجراءات المتوسطة وتبدأ بعد المرحلة الأولى مباشرة لمدة 28 يومًا، والمرحلة الثالثة، وهي مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة، وتستمر حتى صدور قرارات أخرى لحين إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميا إلى المستوى المنخفض.

وحددت الوزارة مجموعة من الاشتراطات والإجراءات في المراحل الثلاث لكل من: المؤسسات والشركات، المولات والأسواق، قطاع البناء والمصانع، كافة وسائل المواصلات، تشغيل الفنادق، إجراءات الإشراف والرقابة.

كما أعلنت الوزارة عن عدد من القواعد العامة المنظمة للمنشآت والجهات المختلفة، من بينها: التباعد الاجتماعي والحد من التزاحم، ورفع الوعي بين الموظفين، والحد من انتشار العدوى، والالتزام بالكشف عن درجة حرارة جميع المترددين على المنشأت بترمومترات القياس عن بعد سواء من العاملين أو المترددين يوميا، وعدم السماح بدخول أي فرد تزيد درجة حرارته عن المعدل الطبيعي.

اقرأ أيضًا:

تُنفذ على 3 مراحل.. الصحة تكشف الخطة الكاملة للتعايش مع كورونا

بينها المدارس.. الصحة تكشف عن 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا​