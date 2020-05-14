بينها المدارس.. الصحة تكشف عن 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا

كتب - أحمد جمعة:

شددت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة عدم السماح لعدد من الكيانات والجهات بالعودة للعمل مرة أخرى أثناء جائحة كورونا؛ لوجود خطر شديد لنقل العدوى وانتشارها.

يأتي ذلك ضمن الخطة الكاملة التي نشرتها وزارة الصحة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي من المقرر بدء العمل بها مطلع الشهر المقبل، وفق ما أعلنت الحكومة في وقت سابق.

وتشمل هذه الكيانات:

- الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية.

- المطاعم على أن يتم استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حاليا.

- الجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات.

- صالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية.

- عدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات.

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