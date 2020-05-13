أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

علاء والي: الحظر الشامل يُزيد آلام الاقتصاد.. ومحاربة "كورونا" بالالتزام

09:13 م الأربعاء 13 مايو 2020
علاء والي: الحظر الشامل يُزيد آلام الاقتصاد.. ومحاربة "كورونا" بالالتزام

المهندس علاء والي

كتب- مصراوي:

أكد المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة بمحافظة الجيزة، رفضه لمطالبات فرض حظر التجول الشامل على كافة أنحاء الجمهورية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد – 19).

وأشار والي، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن السبيل الوحيد للسيطرة على انتشار هذا الفيروس اللعين هو رفع وعي المواطنين بآليات التعامل والنظافة الشخصية وكافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية وتناشد وزارة الصحة والسكان المصرية كافة المواطنين الالتزام بها منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

وأوضح والي، أن المطالبة بفرض حظر تجول شامل على كافة أنحاء الجمهورية ستزيد من آلام الاقتصاد المصري، لافتا إلى أنه حتى هذه اللحظة يحاول الاقتصاد المصري الصمود أمام الإجراءات الصعبة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواجهة ومحاصرة انتشار الفيروس.

وتابع: إلا أن فرض حظر التجوال الشامل سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد بشكل لا يعلم مداه إلا الله.

وناشد عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، جموع المواطنين بالالتزام بكافة التعليمات.

علاء والي مجلس النواب الحظر الشامل فيروس كورونا

الخبر التالى:

"عاشور" يهاجم "نقيب المحامين": أحذرك من الإساءة.. والنقيب يوضح موقفه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10431

    عدد المصابين

  • 2486

    عدد المتعافين

  • 566

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأزهر: ارتفاع إصابات كورونا بين العاملين بمستشفى الزهراء لـ 135 حالة