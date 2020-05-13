أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

برلمانية تطالب بمواجهة تخريب وتدمير أراضي الخريجين بالنوبارية

09:05 م الأربعاء 13 مايو 2020
برلمانية تطالب بمواجهة تخريب وتدمير أراضي الخريجين بالنوبارية

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

تقدمت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والداخلية والدفاع بشأن تخريب وتدمير أراضي الخريجين بمنطقة النوبارية دون تدخل من الجهات المعنية.

وأشارت إيناس عبدالحليم، في طلبها، إلى وجود شكوى من المزارعين بمراقبة طيبة بمنطقة غرب النوبارية بشأن قيام بعض المواطنين بتجريف بعض قطع الأرضي الزراعية بقريتي سيدنا سليمان وحسين أبواليسر، لاستخراج التربة الطفلية منها وبيعها بأسعار كبيرة.

وأكدت: قام بعض الأعراب بالمنطقة باستخراج الطفلة منها، ثم تجريف أراضي مسلمة للخريجين بالاتفاق معهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية لاستخراج الطفلة وإعادة استصلاحها مرة أخرى.

وأشارت إلى أنه رغم تحرير محاضر ضد هذا الأمر، إلا أنه تلاحظ مؤخرًا استمرار حالات التجريف حيث لم تجدي محاضر الشرطة في وقف هذه الأعمال ولخطورة العناصر التي تقوم بهذه العملية وامتلاكها معدات ثقيلة، بما يتطلب معه تدخل القوات المسلحة في هذا الأمر لوقف هذه العمليات التي تؤدي إلي إتلاف البنية الأساسية للأراضي الزراعية.

وطالبت بتدخل الجهات المعنية، لمواجهة عملية تدمير أحد أكبر المشروعات القومية بالدولة ونشر الخراب والدمار فيه، وهو "المشروع القومي لشباب الخريجين بغرب النوبارية بمحافظة البحيرة"، ويجري تخريبه حاليا على مرأى ومسمع من جميع الجهات المسئولة بالمحافظة ومديريه الزراعة بالنوبارية وقطاع استصلاح الأراضي بالنوبارية.

مجلس النواب مجلس الوزراء منطقة النوبارية

الخبر التالى:

علاء والي: الحظر الشامل يُزيد آلام الاقتصاد.. ومحاربة "كورونا" بالالتزام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10431

    عدد المصابين

  • 2486

    عدد المتعافين

  • 566

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأزهر: ارتفاع إصابات كورونا بين العاملين بمستشفى الزهراء لـ 135 حالة