برلمانية تطالب بمواجهة تخريب وتدمير أراضي الخريجين بالنوبارية

كتب- مصراوي:

تقدمت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والداخلية والدفاع بشأن تخريب وتدمير أراضي الخريجين بمنطقة النوبارية دون تدخل من الجهات المعنية.

وأشارت إيناس عبدالحليم، في طلبها، إلى وجود شكوى من المزارعين بمراقبة طيبة بمنطقة غرب النوبارية بشأن قيام بعض المواطنين بتجريف بعض قطع الأرضي الزراعية بقريتي سيدنا سليمان وحسين أبواليسر، لاستخراج التربة الطفلية منها وبيعها بأسعار كبيرة.

وأكدت: قام بعض الأعراب بالمنطقة باستخراج الطفلة منها، ثم تجريف أراضي مسلمة للخريجين بالاتفاق معهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية لاستخراج الطفلة وإعادة استصلاحها مرة أخرى.

وأشارت إلى أنه رغم تحرير محاضر ضد هذا الأمر، إلا أنه تلاحظ مؤخرًا استمرار حالات التجريف حيث لم تجدي محاضر الشرطة في وقف هذه الأعمال ولخطورة العناصر التي تقوم بهذه العملية وامتلاكها معدات ثقيلة، بما يتطلب معه تدخل القوات المسلحة في هذا الأمر لوقف هذه العمليات التي تؤدي إلي إتلاف البنية الأساسية للأراضي الزراعية.

وطالبت بتدخل الجهات المعنية، لمواجهة عملية تدمير أحد أكبر المشروعات القومية بالدولة ونشر الخراب والدمار فيه، وهو "المشروع القومي لشباب الخريجين بغرب النوبارية بمحافظة البحيرة"، ويجري تخريبه حاليا على مرأى ومسمع من جميع الجهات المسئولة بالمحافظة ومديريه الزراعة بالنوبارية وقطاع استصلاح الأراضي بالنوبارية.

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