مطار القاهرة يستقبل رحلة ثالثة تقل 195 مصريًا من العالقين بالكويت

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، رحلة طيران استثنائية ثالثة سيرتها شركة الخطوط الكويتية لإعادة مصريين عالقين في دولة الكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن رحلة الخطوط الكويتية رقم ku1421 وصلت إلى مطار القاهرة على متنها 195 راكبًا مصريًا من العالقين بدولة الكويت، ومن المقرر أن يتم فحص جميع ركاب الرحلة من قبل الحجر الصحي في المطار، ونقلهم إلى مناطق العزل المخصصة لقضاء 14 يومًا بالعزل.

وأعلنت سلطة الطيران المدني المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية.