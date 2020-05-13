الوطنية للإعلام: توفير سيارة إضافية لسد احتياجات العاملين من المستلزمات الوقائية
كتب- مصراوي:
أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، عن توفير سيارة إضافية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بجانب السيارات المتواجدة منذ فترة، لسد احتياجات العاملين من المستلزمات الوقائية مثل الكحول والكمامات والجيل المعقم.
وتتواجد السيارات بداية من غدِ الخميس من الساعة التاسعة صباحا أمام باب 2 لمبنى الهيئة الوطنية للإعلام.
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