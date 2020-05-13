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إصابة 19 من الفريق الطبي بمستشفى المطرية بكورونا.. والمدير يكشف السبب

08:18 م الأربعاء 13 مايو 2020
إصابة 19 من الفريق الطبي بمستشفى المطرية بكورونا.. والمدير يكشف السبب

مستشفى المطرية التعليمي

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محمد صفي الدين، مدير مستشفى المطرية التعليمي، اكتشاف 19 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الفريق الطبي والإداري.

وقال صفي، في بيان، اليوم الأربعاء، إن العدوى انتقلت للطاقم الطبي والإداري عن طريق ممرضة توفي والد زوجها نتيجه إصابته بفيروس كورونا وكانت مخالطة له.

وأشار إلى أن عدد الإصابات حتى الآن إلى 19 حالة إيجابية من إجمالي 54 عينة، مضيفًا أنه تم حصر جميع المخالطين من الفريق الطبي والعاملين، وإجراء مسح وتحاليل لهم، وننتظر نتائج أخرى خلال الساعات المقبلة.

وأكد انتظام العمل داخل المستشفى وفور ظهور أي عدوى يتم تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى والتعقيم والتطهير الكامل للمكان ويتم المتابعة من إدارة مكافحة العدوى بالمستشفى وعرض تقرير على لجنة مكافحة الأزمات بالمستشفى على مدار الـ24 ساعة.​

مستشفى المطرية التعليمي فيروس كورونا محمد صفي الدين

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