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قبل مناقشته بالجلسة العامة.. ننشر تقرير "خطة النواب" بشأن مشروع قانون ضريبة الأطيان

08:06 م الأربعاء 13 مايو 2020
قبل مناقشته بالجلسة العامة.. ننشر تقرير "خطة النواب" بشأن مشروع قانون ضريبة الأطيان

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 والخاص بضريبة الأطيان.

وحصل مصراوي على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون، والذي من المقرر عرضه على النواب بالجلسة العامة.

ويتكون مشروع القانون من 3 مواد ويهدف إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

مجلس النواب قانون ضريبة الأطيان علي عبدالعال

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